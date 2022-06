Politiechef die beticht wordt van verkrachting van medewerkster is ontslagen ‘wegens plichtsverzuim’

Een leidinggevende bij de politie Oost-Nederland is ontslagen vanwege een relatie met een ‘kwetsbare medewerkster voor wie hij verantwoordelijk was’. Dat is gebleken uit een intern onderzoek na signalen over ongewenst gedrag, zo meldt de politie.

Hoewel de politie zelf niet bekend maakt om welke kwestie het gaat, bevestigt een bron die nauw betrokken is bij het onderzoek dat het gaat om de politiechef die een affaire met een medewerkster uit Arnhem zou hebben gehad.

Zij beticht hem ervan haar te hebben verkracht en heeft daar ook aangifte van gedaan, bleek uit eerder onderzoek van De Gelderlander. De politiechef zelf heeft eerder op zijn beurt aangifte tegen de vrouw gedaan omdat zij hem zou hebben gestalkt.

De politie gaat in een persverklaring niet concreet op de zaak in en de precieze reden voor ontslag. Ook is onduidelijk of de ex-politiechef mogelijk strafrechtelijke vervolging wacht.

Onderzoek

Toen er signalen binnenkwamen over mogelijk ongewenst gedrag startte de politie in juni 2021 een onderzoek. De leidinggevende om wie het ging, werd toen buiten functie gesteld. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er sprake was van een relatie met een collega, zo zegt de politie vandaag in een persbericht.

,,Hij is verantwoordelijk voor een vertrouwde werkomgeving. Het gedrag dat we hebben geconstateerd doet daar op grove wijze afbreuk aan”, stelt Michel de Roos van de Eenheidsleiding in Oost-Nederland.

Ook wordt de leidinggevende verweten dat hij niet transparant is geweest over wat er speelde terwijl de politie dit juist van leidinggevenden verwacht. Volgens De Roos mogen medewerkers bij de politie erop rekenen dat ze er alles aan doen om te zorgen dat ze hun werk in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen uitvoeren. ,,Tegelijk is het belangrijk dat gedrag dat over de grens gaat consequenties heeft.”

