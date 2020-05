Politiechef Oost-Nederland: ‘Zichtbaar zijn op straat was precies onze strategie’

Wat is er met de criminaliteit in Oost-Nederland gebeurd sinds de lockdown twee maanden geleden?

Oscar Dros: ,,We zagen dat de meer traditionele vormen van criminaliteit in de fysieke wereld - zoals straatroven, woninginbraken, overvallen en vernielingen - heel snel daalden. Na het blijf-thuis-advies zagen we een onmiddellijke trend naar beneden. Het zakte zo’n 10 tot 15 procent in Oost-Nederland, die cijfers zijn stabiel tot op de dag van vandaag. We zien veel meer meldingen van overlast, burenruzies en over verwarde personen en daklozen. Daar is de werklast gestegen en dat is deels te verklaren door de coronacrisis. Wat we tegelijkertijd zagen - een trend die al langer gaande was - is een verschuiving van de fysieke naar de digitale wereld. Criminaliteit vindt altijd een weg van waar het niet meer kan naar wat wel kan.”