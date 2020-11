Protest tegen megabouw in de regio: ‘Maak van groene Oosten geen betonnen jungle’

video & poll Pakkenver­koop keldert door corona: ‘Mensen hebben er nog maar één nodig: een trainings­pak’

10 november Strak in pak naar de bruiloft van je beste vriend? Of helemaal netjes naar die belangrijke meeting voor je werk? Het is er vanwege corona niet meer bij. Geen wonder dus dat de verkoop van pakken een flinke dip doormaakt. En dat terwijl de populariteit toch al jaren afnam. Verdwijnt de ‘nette man’ straks helemaal uit beeld?