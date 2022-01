Provincie Overijssel fel tegen sluiting kinder-ic en kinderhartchirurgie in Groningen

Het college van provincie Overijssel wil de sluiting van de kinder-ic en kinderhartchirurgie van het UMC in Groningen voorkomen. In een brief aan minister Kuipers wordt ‘dringend’ verzocht om het eerdere voornemen van demissionair zorgminister Hugo de Jonge teniet te doen.

Eerder werd er al een petitie gestart om de speciale afdeling voor kinderen met hartproblemen en de kinder-ic open te houden. Hartspecialisten en ruim veertig kinderartsen uit de regio en de noordelijke provincies hebben van zich laten horen.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wilde hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen en hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking in de toekomst concentreren in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen vallen dan af wat die zorg betreft.

Bijzonder en noodzakelijk

Het college van de provincie Overijssel is tegen deze sluiting en noemt de afdeling een ‘bijzondere en noodzakelijke voorziening in het noorden van ons land’. Samen met de noordelijke provincies, het IPO en de kinderartsen wordt bij minister Kuipers blijvende aandacht gevraagd voor een goede spreiding van acute zorgvoorzieningen. Zij zien hier ook een rol in voor een voorziening in Groningen.

De provincie ziet vooral problemen voor gezinnen met zieke kinderen die in de toekomst lange afstanden zullen moeten afleggen om naar de Randstad te reizen. ‘Deze heel zieke kinderen hebben over het algemeen lange tijd specialistische zorg en ziekenhuisopname nodig’ valt te lezen in de brief.

In de optiek van de provincie redt UMC Groningen veel overijsselse levens, doordat een ernstig ziek kind bij acute nood sneller in het ziekenhuis is. Het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benadrukt dat een goede spreiding van zorg, ook waar het gaat om acute specialistische zorg, zoals kinderhartchirurgie bij aangeboren hartafwijkingen noodzakelijk is.