Quote 500: dit zijn de allerrijksten uit Oost-Nederland

Steenwij­ker­wold klapt voor Jeffrey, de pas 18-jarige wereldkam­pi­oen op de motor

19 oktober De mensen klappen en zwaaien met vlaggen als de cabriolet met daarin Jeffrey Buis voorbij rijdt. Sommigen steken rookpotten aan. Het mag duidelijk zijn dat Steenwijkerwold trots is op de jonge inwoner van het dorp. De pas 18-jarige motorcoureur is zaterdag in Portugal wereldkampioen geworden in de Supersport 300.