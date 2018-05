Raad voor Cultuur positief over plannen van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten

Brand verwoest splinter­nieuw zelfge­maakt schip in Kampen

9:31 Apetros was hij op zijn schoener, die hij met een vriend in krap vijf jaar bouwde. Het schip was net klaar, Olaf Broekstra wilde het volgend jaar te water laten. Dat gaat niet gebeuren. Bij een grote brand in Kampen is de loods met de schoener zondagmorgen tot de grond toe afgebrand. Het fraaie handgemaakte schip is nu een zwartgeblakerd karkas.