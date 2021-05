Raak jij iets kwijt in de bus en haal je het niet op? Grote kans dat RRREIS er dan iemand anders blij mee maakt

poll Testfesti­val Biddinghui­zen staat ‘zeker nog op de planning’, ook na afblazen evenemen­ten Achterhoek en Brabant

19 april Het geplande Back To Live-festival van Fieldlab, dat in mei moet gaan plaatsvinden op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen, gaat vooralsnog door. Dat zegt Tim Boersma van Fieldlab. Ziekenhuizen in deze regio maken zich zorgen.