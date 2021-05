Rechtbank gewraakt in zaak rond omkoping agent en schaduwen van twee Apeldoorners

De 61-jarige Menno van der H. uit Beverwijk wordt verdacht van het medeplegen van schending van het ambtsgeheim. Rechercheur Max Z. doorzocht politiedossiers op zoek naar informatie over de Apeldoorners Ben van Wijhe en Jonathan van der L.. Van Wijhe is een oud-lid van de internationale kerkgenootschap Noorse Broeders en laatstgenoemde was de ‘bankier’ ervan. Jonathan wordt verdacht van het ontvreemden van 8 miljoen euro aan donaties van kerkgangers. De rechercheur dook, in ruil voor geld, in opdracht van Elias B. in de politiedossiers. B. is een vermoedelijk lid van de Noorse Broeders en wilde weten of Jonathan een deal had gesloten met het Openbaar Ministerie. Mogelijk vreesde hij dat Jonathan, in ruil voor strafvermindering, alles zou prijsgeven over het schuiven van tientallen miljoenen euro’s aan donaties door de top van de kerk.