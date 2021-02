Rechtszaak over bestrijding gevaarlijke tijgermug: ‘Harder optreden tegen Overijsselse en Flevolandse bandenbedrijven nodig’

Raalter pretpark de Fliereflui­ter breidt verder uit: ,,we willen meer met water gaan doen’’

14 februari Een hobbyboerderij in Raalte, waar men 25 jaar geleden langs de weg voor de leuk begon met ijs verkopen op warme dagen, is uitgegroeid tot speelpark de Flierefluiter dat jaarlijks 80.000 bezoekers trekt. Voor de tweede keer op rij is dit park door ANWB-leden uitgeroepen tot leukste uitje van Overijssel. Het geeft eigenaar Erwin Pronk moed in deze zware tijden.