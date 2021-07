Regionale CDA’ers reageren op landbouwvisie: ‘Stop met discussie over groei of krimp veestapel’

CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk gaf op deze site tekst en uitleg over de nieuwe landbouwvisie van zijn partij, waarin het vooral gaat over toekomstperspectief voor boeren. Ook het eventueel inkrimpen van de veestapel komt voorbij, iets waar het CDA eerder nou niet bepaald enthousiast over was. Nu is die inkrimping volgens de partij ‘onvermijdelijk’. Het is echter ‘geen doel op zich’ en de partij blijft tegen het gedwongen uitkopen van boeren.