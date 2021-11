Regionale horeca-ondernemers woest over 'achterlijke lockdown’: ‘Ik ga niet dicht. Wat denken ze nou?’

Astrid roeide de zwaarste race ter wereld, maar op deze manier doet ze dat nóóit meer: ‘Niet met alleen vrouwen’

Vijfenvijftig dagen en 5500 kilometer op de Atlantische Oceaan, met vier vrouwen in een kleine roze roeiboot. Het leverde de Deventerse Astrid Janse, initiatiefneemster van The Dutchess of the Sea (DOTS), naast levenslessen en prachtige indrukken ook frustratie op. Die komen samen in het boek ‘Zonder Dollen, de oceaan over in een roze roeiboot’. ,,Ik ga nog een keer, maar niet meer met alleen vrouwen.”

20 oktober