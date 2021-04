Regionale marktkooplui in non-food verheffen hun stem voor gelijke regels: ‘Ik betwijfel of we overleven’

Ze ervaren nog altijd schreeuwende rechtsongelijkheid. De marktkooplui van non-food (alles dat niet eetbaar is), mogen hun waren nog steeds niet verkopen, terwijl andere ondernemers hun klanten wél mogen bedienen, al dan niet op afspraak. Marktkooplieden uit de regio vestigen hun hoop daarom op protesten en een eventuele rechtsgang, want ze dreigen aan de coronamaatregelen ten onder te gaan.

Vandaag vindt er een groot protest plaats in Den Haag en als er na de persconferentie van vanavond geen verandering komt, spant de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) morgen een kort geding aan tegen de overheid.

Henk Jan Molenbroek uit Ugchelen, ook wel ‘Jack Overtrek’ genoemd, is marktkoopman in onder andere Apeldoorn en Nijkerk. Hij juicht het initiatief van de branchevereniging om te protesteren alleen maar toe. Vier dagen per week staat hij normaal gesproken op de markt.

,,Ik vind het heel schandelijk dat wij nog steeds geweerd worden van de markt. Wij staan buiten en voldoen aan alle eisen. Bloemisten mogen er wel staan, terwijl het bij mijn handel in bedtextiel altijd heel rustig is. Ik heb nooit meer dan een paar mensen aan de kraam.’’

1800 concurrenten

Sinds 15 december is hij ‘uit de running’. ,,En dat terwijl mijn hypotheek en verzekeringen nog steeds worden afgeschreven. Ik heb gelukkig vaste klanten die mij de handel gunnen en mij benaderen als ze iets nodig hebben. Ook heb ik geprobeerd om via internet voet aan de grond te krijgen, maar ik kom daar als kleine ondernemer tegenover 1800 concurrenten gewoon niet tussen.’’

Ondertussen ziet Molenbroek met lede ogen aan hoe supermarkten meer en meer beddengoed verkopen. ,,Er is echt oneerlijke concurrentie met de detailhandel aan het ontstaan. De supermarkt is nog steeds hetzelfde ingericht, geen pad is veranderd. Ook de detailhandel heeft klanten door het systeem van Click&Collect.”

In oktober is Molenbroek dertig jaar marktkoopman. Hij ziet zijn jubileum somber in: ,,Ik mis 80 procent van mijn omzet, dus ik betwijfel of ik deze maanden zal overleven.”

Trekken aan een dood paard

Zwollenaar Wim Jonkman van Jonkman Woninginrichting vindt het huidige beleid ook niet te rijmen met de uitvoering. ,,Ik vind het belachelijk: we staan als marktkooplieden in de open lucht. Daarnaast krijgen we geen enkele vorm van ondersteuning. Ik kan totaal geen omzet maken. Ik verkoop gordijnen en vitrage. Die wil je als klant voelen en zien.’’

Hij ziet ook niets in het Click&Go-systeem waar sommige marktkooplieden gebruik van maken. ,,Ik sta al veertig jaar op de markt en het voelt heel erg zuur. Ik wens de actievoerders veel succes toe, maar het voelt voor mij als trekken aan een dood paard. Zolang de winkels nog niet open mogen, mogen wij echt ook nog niet.’’

Parasol

Marco Sterken uit Olst van Ondergoedland staat nog op drie van zijn vijf gebruikelijke markten. Sterken: ,,Ik mag wel met een vrachtwagen op de markt staan en niet met mijn verkoopwagen. Hier zet ik een parasol en een schrijftafel bij en daar kunnen klanten mijn producten bestellen, die ze een week later mogen ophalen.’’

,,Het is een hele bijzondere constructie en elke burgemeester heeft de vrije hand erin of hij het toelaat of niet, maar hierdoor mag ik wel in Elburg, Nunspeet en op Urk op de markt staan.”

De situatie vergt veel van hem als ondernemer. ,,Klanten moeten de producten echt kopen vanuit de catalogus. Toch doe ik het, omdat ik graag mijn klantcontact wil houden. Ik ben op de twee andere markten al sinds december niet meer geweest. Klanten weten ook niet hoe ze mij bereiken moeten. De gevolgschade die er uit voortvloeit is groot, want klanten gaan via internet bestellen en dan kan ik ze kwijtraken.”

Kleine vergoeding

Sterken verliest door de huidige situatie zo’n 70 procent van zijn omzet. ,,Ik heb nog twee dames in dienst en die vragen er ook niet om om thuis te zitten. Alle kosten gaan gewoon door. Vanuit de overheid worden we ondersteund en krijgen we een kleine vergoeding. Er wordt over een miljardensteun gesproken maar we weten niet waar dat naartoe gaat. Toch zijn we wel dankbaar voor alle steun die we krijgen.’’

Hij zit zelf in drie marktcommissies die met gemeentes onderhandelen. ,,Ik merk dat de gemeente erg betrokken is bij de marktkooplieden, dus de wil om voor ons iets te betekenen is er.’’

Frustraties zijn er ook richting de detailhandel, waar winkeliers die dezelfde producten verkopen wel open mogen: ,,Wij voelen ons als niet-essentiële marktondernemer benadeeld ten opzichte van de detailhandel. Halverwege december moest iedereen dicht, ook de detailhandel. Toen er versoepelingen kwamen voor de detailhandel, werden wij ineens bestempeld als ambulante handel. We voelen ons net een stel schapen dat iedere keer bij een andere groep thuishoort.’’

Volledig scherm Zwollenaar Erik Peters van Erik's Hobbykraam blijft positief over de situatie. © Foto Frans Paalman Zwolle

Aan de knikker

Zwollenaar Erik Peters maakt er veel werk van door op zo veel mogelijk van zijn markten aanwezig te blijven. ,,Op 15 december stond ik mijn waren uit te stallen toen ik werd gebeld door de gemeente. Ze vroegen wat ik aan het doen was, waarop ik antwoordde: ‘Uitpakken’. ‘Gauw weer inpakken’, was het antwoord. Sinds die tijd mag ik geen spullen meer verkopen op de markt, behalve via bestellingen met Click&Go.’’

Op internet is hij veel actiever geworden door een Facebookpagina van Erik’s Hobbykraam in de lucht te brengen. ,,Vaste klanten stuur ik nu foto's toe als we nieuwe producten hebben. Mensen mogen je niet vergeten. Ik deel visitekaartjes uit op de markt waardoor ze mij telefonisch kunnen bereiken. Dit is iets wat alleen een collega van mij en ik doen in onze branche.’’

Peters houdt zich echter verre van demonstraties en protesten om de markt weer open te krijgen. ,,Ik wil er absoluut niet aan meedoen. Je kunt je vraagtekens zetten bij alle maatregelen die er genomen worden door de overheid, maar wat mij ervan weerhoudt om recalcitrant te zijn is dat ik weet dat onze ic’s vol liggen. Ik zou nu niet in de schoenen van een ic-arts of verpleegkundige willen staan en als het uit de hand loopt te moeten kiezen tussen leven en dood. Ik vrees dat als we alles nu open gooien het daar echt op uit gaat komen.’’

Hij roept dan ook vooral op om rustig en positief met de situatie om te gaan. ,,Je zult maar corona krijgen en helaas heb ik daar ervaring mee in mijn familie. Dan is er echt wat aan de knikker.’’