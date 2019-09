Rondvaart Giethoorn eindigt in mineur voor Taiwanese, plons! en weg zijn de vakantiefoto's

Hajo van der Helm, kapitein en gids voor restaurant en rondvaartbedrijf De Rietstulp kon zijn ogen niet geloven over wat er vervolgens gebeurde. ,,Na kort overleg met haar vriendin besloot ze om het water in te gaan. Met kleren en al sprong ze de gracht in, en dat deed even later ook haar vriendin. Met hun voeten probeerden ze het mobieltje te lokaliseren.’’ Tevergeefs. De mobiele telefoon werd niet gevonden en na ongeveer 20 minuten zoeken gaven ze het op en klommen uit het water.

Weg telefoon, weg alle contactgegevens en weg alle vakantiefoto's, waaronder de 80 kiekjes die ze tijdens de rondvaart door Giethoorn had gemaakt. ,,Erg sneu’’, zegt Van der Helm over het voorval. Hij had best medelijden met de Taiwanese toeristen, die bedroefd stonden te kijken in hun natte kleren. ,,Ze vertelden dat ze eerst met de bus naar Steenwijk moesten en daarna naar Rotterdam met de trein. We hebben nog geprobeerd om ze droge kleren aan te bieden maar dat hoefde niet. Plotseling waren ze verdwenen. Ach, ze hebben in ieder geval thuis wel wat te vertellen over hun bezoek aan Giethoorn.’’