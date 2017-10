RTV Oost halveert tv-zendtijd en investeert in internet

Volledig scherm RTV Oost brengt de tv-zendtijd terug om meer op internet te kunnen doen. © frans nikkels

Gerben Kuitert

Hengelo

Steenbeeke trad in juni aan als hoofdredacteur. Hij nam die taak over van Marcel Oude Wesselink, die terug trad als hoofdredacteur na een vertrouwensbreuk met de redactie. Oude Wesselink bleef wel aan als directeur. Aanleiding voor de vertrouwenscrisis was het feit, dat Oude Wesselink in 2015 met 192.000 euro boven de Balkenendenorm bleek te hebben verdiend. Dat gegeven fungeerde als vliegwiel voor protesten van de redactie tegen zijn functioneren als hoofdredacteur.

Maar zijn opvolger, Martin Steenbeeke, stopt alweer. “Dit is een mooie job, maar ambieer het toch niet om dit voor altijd te blijven doen. Ik ben teveel bezig met zaken waar mijn passie niet ligt. Dan moet je eerlijk zijn en er mee ophouden. Ik word weer zzp’er”, zegt Steenbeeke.

De rust is na ruim een half jaar nog steeds niet helemaal terug in de studio in Hengelo. Het ziekteverzuim onder het redactiepersoneel is hoog. Bovendien zorgt de benoeming van weer een nieuwe hoofdredacteur voor nervositeit op de redactievloer. Te meer omdat directeur Oude Wesselink zich volgens redacteuren heeft laten ontvallen, dat hij de nieuwe hoofdredacteur gaat benoemen.

Oude Wesselink nuanceert dat. "Als bestuurder benoem ik uiteindelijk wel, ja. Maar ik heb de OR gevraagd om met een voorstel voor een procedure te komen." Voorzitter Sporre van de Raad van Toezicht: “Er hoeft daarover geen ongerustheid te zijn. RTV Oost kent geen personeelszelfbestuur. Bij de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur is een prominente rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. Het personeel heeft afgelopen winter in een enquête duidelijk aangegeven over hoe het over organisatie en de directie denkt. Daar zullen we als Raad van Toezicht naar handelen; transparant en zorgvuldig. ” Over het hoge ziekteverzuim zegt Oude Wesselink: “Er is inderdaad een aantal medewerkers langdurig ziek. Maar ik weet niet of dat met werkdruk te maken heeft. Het is wel een gegeven dat bij veel regionale omroepen het ziekteverzuim hoog is. Bij ons het in enkele gevallen zeker niet arbeidsgerelateerd.”

De tv-zendtijd wordt binnenkort op werkdagen gehalveerd van een uur naar een half uur per dag. Dat komt doordat de duur van het nieuwsprogramma Overijssel Vandaag terug gaat van 40 naar 20 minuten. Steenbeeke: “Het moet allemaal iets sneller en korter. Bovendien is tv-maken arbeidsintensief. De menskracht die we op die manier vrijspelen, wordt geïnvesteerd in onze online activiteiten. We willen ons in de nieuwsvoorziening online meer laten zien dan we nu doen.”