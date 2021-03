Rutte: het ligt zeer voor de hand dat VVD en D66 gaan praten over formatie

Gedupeerde patiënten Zutphens ziekenhuis drie maanden onzeker over mogelijke hepatitis­be­smet­ting

11 maart Een 59-jarige Zutphense is flink geschrokken toen ze hoorde dat ze door een fout in het ziekenhuis besmet kan zijn met hepatitis B of C. Ze is in het Gelre ziekenhuis onderzocht met mogelijk een vervuild medisch instrument, net als 83 andere patiënten. ,,Hoe kan het dat je pas na 84 patiënten ontdekt dat dit apparaat nog vies was?’’, vraagt ze zich daags na het nieuws af.