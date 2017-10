Saxion-gebouw Enschede per direct dicht vanwege onveilige vloeren, Deventer en Apeldoorn veilig

De twee betonlagen van de zogenoemde breedplaatvloer hechtten niet goed aan elkaar. De vloer begaf het onder invloed van de zomerhitte. Er vielen in Eindhoven geen slachtoffers (de garage was nog in aanbouw en in het weekend was op de bouwplaats niemand aanwezig), maar de constructiefout komt vaker voor. Naar men in de bouwwereld denkt in honderden gebouwen als scholen, kantoren en ziekenhuizen die gebouwd zijn na 1999. In 2000 gingen bouwbedrijven voor het eerst breedplaatvloeren met twee betonlagen gebruiken.