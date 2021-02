Schaatsers genieten volop, maar het ijs is zeer onbetrouwbaar

In Giethoorn-Zuid haalden een paar waaghalzen op schaatsen een nat pak. De ijsvloer in de gracht begaf het onder hun gewicht. Hun onfortuinlijke schaatstochtje werd op beeld vastgelegd door Krista Brockbernd. ‘Zo jammer’, schrijft ze, ‘door dit wak is de doorgang vanuit het dorp naar Giethoorn-Zuid voorlopig nog wel gestremd.’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de Tippe in Staphorst was het ijs in prima conditie, zo schrijft Henk Kin. ‘Alles was goed coronaproof geregeld’.