Schitterende zonsopkomst was een cadeautje vanmorgen!

Miranda stuurt jou Amber Alerts. ‘Je weet het pas echt wanneer je ze terugvindt: dood of levend’

15 december Miranda Baas (47) is specialist vermissingen bij de politie Oost-Nederland. Dagelijks zijn er zo’n twintig vermissingen in Oost-Nederland, jaarlijks 7600. Een gesprek met de vrouw die zich afgelopen vrijdag nog genoodzaakt voelde groot alarm te slaan en een Amber Alert het land in te sturen. De vermiste moeder en haar peuter uit Ede werden na een paar uur in goede gezondheid teruggevonden.