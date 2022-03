Scholen geven speciale lessen over Oekraïne: ‘Leerlingen leven mee, maar hebben gelukkig ook eigen zorgen’

Op het Meander College in Zwolle uitgebreid besproken hoe er aandacht aan de oorlog in Oekraïne moet worden besteed. Rector Rebecca Baars-Soppe is daar duidelijk over: ,,Dat doen we. Alleen moet je rekening houden met wat dit kan losmaken bij de leerlingen. Dat weet je natuurlijk niet altijd. Daarom zijn we blij met de lesbrief van de Universiteit Utrecht. Dat geeft houvast. Overigens waren onze docenten zelf al op de dag van de aanval op Oekraïne aan de slag gegaan om dit in de lessen mee te nemen.”