Scholen overrompeld door snelle lockdown: ‘Moeten nu mentale knop omzetten’

In hun mooiste kerstkleren smikkelen de kinderen van De Plotter dinsdagmiddag van hun kerstbrunch. De Zutphense basisschool heeft deze activiteit naar voren gehaald nu deze dinsdag ineens de laatste schooldag van het jaar is. ,,Top hoe we dit met de ouders nog zo snel hebben opgepakt’’, zegt directeur Irma Pieper. ,,Want toen we het nieuws gistermiddag hoorden, waren we totaal overrompeld.’’