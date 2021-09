Scholieren in de regio doen volop aan sexting.

1 op de 26 scholieren van middelbare scholen in Noord- en Oost-Gelderland doet aan sexting. De regio Flevoland volgt met 1 op de 33 leerlingen en in de regio IJsselland is dit getal 1 op de 45. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Scholieren in deze drie regio’s zijn minder actief met het versturen van expliciete foto’s of berichten dan het landelijk gemiddelde (3,5 procent). In Apeldoorn (4,3 procent), Nunspeet (5,2 procent), Zeewolde (4,6 procent), Brummen (4,1 procent), Zutphen (4,8 procent) en Hattem (4,1 procent) ligt dat aantal hoger.

In de gemeente Zeewolde doen jongeren het vaakst aan sexting, namelijk 1 op de 22 middelbare scholieren. In Urk stuurt 1 op de 77 pubers seksueel getinte berichtjes of foto’s naar anderen, het minst van alle Flevolandse gemeenten. Ook Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Steenwijkerland en gemeente Noordoostpolder scoren laag op de sexting-ladder: minder dan twee procent van de jongeren stuurt weleens een pikant bericht.

Sexting is afgenomen tijdens lockdown

Meisjes geven landelijk gezien iets vaker aan dat ze seksueel getinte berichtjes en foto’s sturen (3,7 procent) dan jongens (3,2 procent). Daarnaast komt sexting bij leerlingen in de bovenbouw vaker voor dan in de onderbouw: 1 op de 20 leerlingen in de vierde klas doet aan sexting, ten opzichte van 1 op de 50 tweedeklassers.

Per opleidingsniveau zijn er landelijk bovendien verschillen te zien in hoe vaak er aan sexting wordt gedaan. Op het vmbo stuurt 4,4 procent van de leerlingen zulke berichtjes, terwijl op de havo 3,2 procent van de leerlingen het doet en op het vwo slechts 2 procent.

De VPNGids.nl deed het onderzoek op basis van cijfers van verschillende GGD’s en het CBS in verband met de Dag van de Seksuele Gezondheid op 4 september. Er kwamen meer meldingen binnen bij de stichting Helpwanted.nl. Simone Belt, woordvoerder van Helpwanted.nl: ,,We vonden het opvallend dat we tijdens de lockdown van 400 naar 800 meldingen gingen en onderzochten hoe dit nu kwam, De aanname was dat er meer mensen online zitten dus dat er automatisch meer sexting moest zijn. Over het algemeen is sexting in de lockdown juist afgenomen. De hulpvragen die we kregen bleken echter meer te gaan over hoe scholieren er mee om moesten gaan als ze met sexting werden geconfronteerd. Jongeren zaten er duidelijk sneller mee tijdens de lockdown.”