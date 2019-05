Seks met digiD, dus oké

Er wordt heel wat afgesekst in studentenlevens. Zelf herinner ik me er weinig van, ik was niet zo, zat niet bij een studentenvereniging en had bovendien een vriendje. Toch gebeurde het wel eens dat ik meeging naar zo’n typische danstent waar de corpsballen ook kwamen. Ongeveer om het kwartier speekselde er een dronken bralaap in jasje dasje spetters dronken spuug in mijn oor in een poging mij te versieren met de meest slappe teksten. Er waren genoeg jongedames die ingingen op dergelijke avances.

Met mijn oudste zoon, -student, die even over is in Zutphen- heb ik het erover, hoe dat nou gaat. Het is behoorlijk losgeslagen. Verhalen van studiegenoten die zes verschillende vrouwen hebben in een week en vervolgens een soa test willen doen. Maar die kost 60€ en dat hebben ze niet. Er worden dames “geregeld”, hoe erover gesproken wordt, dat kan hij niet bepaald vrouwvriendelijk noemen. “Dat zijn de mannen die het voor het zeggen krijgen en dan hypocriet lopen te doen over de vrouwonvriendelijkheid van zo’n Thierry Baudet”, zegt hij.

Quote Het gaat niet over: pak jij een condoom, maar over: wat zijn ook alweer mijn inlogcodes? Of shit, de wifi ligt eraf, de sessie is verlopen.

Wat is er nou aan, om tegen vijf uur dronken seks te hebben met iemand van wie je de naam niet eens meer weet? vraag ik. Hij haalt zijn schouders op en denkt dat het voor de vrouwen dan misschien niet zo leuk is. Aan de andere kant, ze doen het zelf ook. Zo moet hij met regelmaat in kroegen de opdringerige dames van zich afslaan. “Ik heb een vriendin”, zegt hij dan, wat soms nog niet genoeg is.