Situatie slaat om op middelbare scholen: amper meer coronabesmettingen

Elke dag krijgt schoolleider Heidy van den Berg een mail met het aantal leerlingen dat in quarantaine zit. ,,Gemiddeld vijf”, zegt ze. Daarmee is de teamleider tevreden, gezien het totaal van bijna driehonderd leerlingen. Sinds de herstart in maart is alleen vorige week een klas naar huis gestuurd. ,,De docent kreeg een melding dat hij in contact was geweest met een besmet persoon en moest zichzelf laten testen. Gelukkig kwam er niets uit.”