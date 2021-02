Sleeën in Oost-Nederland? Dit zijn de beste heuvels (als het niet te druk is)

De Torenberg, Hoog-Soeren

Voor hoogste heuvels in deze regio moet je in Hoog-Soeren zijn, vlakbij Apeldoorn. De Torenberg spant de kroon met een top op 107 meter hoogte. Het maximale stijgingspercentage van 5,1 procent voldoet uitstekend om voldoende snelheid te maken met de slee.



De Aardmansberg iets verderop is met 100 meter ook een prima alternatief. Ook het terrein van de Veluwse Golf Club in Hoog Soeren is uitstekend geschikt als sleepiste, zo toont onderstaande foto aan. Echter zal daar nu geen sleepret zijn. De golfbaan is momenteel afgesloten.