Slotoffensief in slag om de kiezer

Vier jaar geleden had een kandidaat-raadslid een zweeflijn op persoonlijke titel, zegt Jansen. ,,Toen is best veel gebeld. Daarom doen we het nu weer, maar dan als partij. We horen op straat en in het GroenLinkshuis dat veel mensen twijfelen. Ze willen meer weten over concrete thema's als armoede of wat we willen met de zondag. We willen niet dat mensen daardoor wegblijven. Iedere stem telt.''