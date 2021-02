Sneeuw, hittegolf, corona? We willen alles beheersen: ‘Maar zonder risico’s verdwijnt de lol in het leven’

Het is code rood, blijf binnen, ga de straat niet op! Op social media gonst het al een week over een aankomende sneeuwperiode en we weten precies wanneer die komt. We kijken op onze telefoons, checken weerstations, luisteren naar weerberichten, controleren de nieuwssites. Ja hoor, hij komt, de sneeuwjacht, sneeuwduinen. Dus staan we zondagochtend en masse voor de ramen. Kijk aan, de witte wereld is een feit. Niks verrassing, niks verbazing, we weten het al. Als een cadeautje voor je verjaardag, dat al van te voren is uitgepakt. Er zijn zelfs teleurgestelde reacties op Twitter: ‘Is dit het nou? Hier ligt amper sneeuw.’