De omikronvariant is recent vastgesteld in de regio IJsselland. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD. Deze nieuwe mutatie is bezig aan een razendsnelle opmars in Nederland.

Wanneer en hoe vaak deze nieuwe coronavariant in IJsselland is geconstateerd, laat GGD-woordvoerder Martijn van Leeuwen in het midden. ,,Hoeveel is nu ook niet te zeggen. Bij positieve tests wordt doorgaans namelijk niet onderzocht om welke variant het gaat. Dat gebeurt alleen wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als mensen in bepaalde landen zijn geweest.” Daarnaast onderzoekt het RIVM monsters steekproefsgewijs.

Bij de GGD Noordoost Gelderland zijn nog geen gevallen van omikron bekend. ,,Maar we zijn nuchter. Het is niet de vraag of de variant hier komt, maar wanneer’’, aldus woordvoerder Jessica van den Bergh van de GGD NOG.

De GGD Gelderland-Zuid trof omikron al wel aan. Een arts-microbioloog uit Nijmegen stelde het één keer vast. Jolanda Hoefnagel, arts infectieziektenbestrijding bij de GGD, heeft het over ‘enkele gevallen’ waarbij sterk het vermoeden is dat het om de omikronvariant gaat.

Amsterdam

Duidelijk is dat de verspreiding van deze variant rap gaat: in Amsterdam is het aandeel omikrongevallen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 procent van de infecties een omikronvariant, nu is dat al meer dan 25 procent.