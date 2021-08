Spontaan naar het binnenzwembad? Dat kun je vaak wel vergeten

Bosbad Putten is al dagen achter elkaar volgeboekt. Dat is vrijdag te merken bij binnenkomst: in elk gedeelte van de baden zwemt wel iemand. De kleine jochies (1 en 4 jaar oud) van Kimberly Zwarts uit Nijkerk zitten met hun ouders in het ondiepe kinderbadje. Zwarts heeft voor zondag al gereserveerd. ,,Het is druk, maar dat vinden de jongens volgens mij niet erg.”