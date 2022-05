Stalbranden kosten miljoen dieren het leven in acht jaar tijd: Gelderland en Overijssel in top-3

MET VIDEOStalbranden hebben de afgelopen acht jaar aan zeker 981.000 dieren het leven gekost. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Er waren 62 stalbranden in Gelderland, 53 in Overijssel.

De twee provincies staan daarmee in de landelijke top-3 van het aantal stalbranden, achter Noord-Brabant (67). De drie agrarische provincies zijn daarmee samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle stalbranden in Nederland, de afgelopen acht jaar.

Gemeten naar het aantal stalbranden in die periode per gemeente, staat Hardenberg met acht branden op de tweede plaats, achter Barneveld (tien branden).

Forse daling

Volgens het Verbond van Verzekeraars daalde het aantal dieren dat het leven liet door een stalbrand in 2021 (6915) wel fors ten opzichte van 2020 (108.794). Ook het aantal branden daalt al enkele jaren op rij, stelt deze organisatie. In 2021 woedde 35 keer een brand in een stal, een jaar eerder waren dat er nog 54.

Volgens land- en tuinbouworganisatie (LTO) Nederland ligt die daling aan de inspanningen van de sector voor een betere brandveiligheid. Zo is een keuring van elektra nu eens in de vijf jaar verplicht voor de pluimveehouderij, varkenshouderij en kalverhouderij, om het risico op kortsluiting te verminderen. Ook zijn veehouders zich meer bewust van mogelijk brandgevaar bij werkzaamheden, aldus LTO.

Toch zegt LOT-woordvoerder Jeannette van de Ven: ,,Ondanks de positieve cijfers moeten we geen voorbarige conclusies trekken. Pas na een paar jaar kunnen we spreken van een daadwerkelijk dalende trend. In de praktijk zien we wel dat boeren alerter zijn.’’

Volledig scherm Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er de afgelopen acht jaar bijna een miljoen dieren zijn omgekomen bij stalbranden. © Verbond van Verzekeraars

Enorme impact

In soortgelijke bewoordingen laat ook Geeke Feiter zich uit, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. ,,Verzekeraars hebben inmiddels allemaal de aangescherpte preventie-eisen, waaronder de SCIOS Scope voor elektra, omarmd. Als je dat combineert met een toegenomen risicobewustzijn bij ondernemers, dan zie je dat terug in de cijfers.”

,,Het Verbond is blij met de daling, maar benadrukt dat iedere brand er nog steeds één te veel is. De impact voor een agrariër is enorm.’’

Ook wijst het verbond erop dat uit de aantallen geen voorbarige conclusies moeten worden getrokken, omdat er vorig jaar geen kippen omkwamen bij stalbranden. Eén brand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer omhoog stuwen.

Volledig scherm Onder de dodelijke slachtoffers van stalbranden waren vooral veel kippen. © Verbond van Verzekeraars

Oorzaak vaak onbekend

Volgens de verzekeraars bleef de oorzaak van stalbranden in 167 gevallen onbekend. In 53 gevallen was elektra (kortsluiting) de oorzaak en in 44 gevallen zorgden werkzaamheden voor de brand. Verder werden stalbranden veroorzaakt door broei, blikseminslag, (haard)kachels en (vermoedelijke) brandstichting.

Feiter: ,,De meest voorkomende oorzaken van de stalbranden blijven elektra en werkzaamheden, maar helaas blijft bij veel branden de oorzaak nog steeds onbekend. Daarom werken wij, samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage, aan een nog betere registratie van oorzaken en het brandverloop. Want hoewel er de laatste jaren al veel is verbeterd, kunnen we daar nog stappen zetten.’’