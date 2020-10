Staphorst en Voorst kleuren rood op coronakaart, verdubbeling in Noord- en Oost-Gelderland

Check jouw plaatsVoor het eerst zijn er in 24 uur meer dan 4000 coronabesmettingen vastgesteld in Nederland: in totaal 4007. In Amsterdam werden de meeste positieve tests (457) gemeld. In onze regio vallen de gemeenten Staphorst en Voorst in negatieve zin op.

Zowel Staphorst als Voorst kleurt rood op kaart volgens de laatste cijfers van het RIVM. Dat betekent dat er relatief veel nieuwe besmettingen zijn in verhouding tot het aantal inwoners. In Staphorst testten 6 personen positief het afgelopen etmaal. Dat betekent 35 besmette mensen per 100.000 inwoners. Het dorp stond al in de belangstelling vanwege de massale kerkdiensten. Er is veel kritiek op het feit dat vandaag 600 mensen de dienst in de Hersteld Hervormde Kerk bijwonen.

Na Staphorst scoort Voorst gemiddeld het slechtst in de Stentor-regio. Daar werden 8 nieuwe besmettingen geconstateerd. Daarmee komt Voorst op 32 positieve tests per 100.000 inwoners.



Daarnaast valt op dat de afgelopen 24 uur in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland twee keer zoveel mensen positief testten (113) ten opzichte van die dag ervoor (56). In IJsselland werden ook wat meer besmettingen (56) geconstateerd dan van vrijdag op zaterdag: 40. Diezelfde lichte stijging is ook te zien in Flevoland: van 66 naar 75.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

In IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland werden in totaal twee coronadoden gemeld. Daarmee heeft onze regio een aanzienlijk aandeel in het landelijke totaal (5) van het afgelopen etmaal. Het betekent overigens niet dat deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Dit soort informatie wordt soms met vertraging doorgegeven. Over de afgelopen zeven dagen zijn 80 sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met corona, tegenover 95 een week eerder.

Negatief record Den Haag

In Den Haag werden nog nooit eerder zoveel nieuwe gevallen vastgesteld op één dag: 256. In Groningen en Tilburg is een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. Het aantal besmettingen nam zaterdag nog snel toe, maar in beide gemeenten heeft die toename zich niet doorgezet. In Groningen werden 75 nieuwe gevallen bekend. Een etmaal eerder was de toename nog twee keer zo groot. In Tilburg werden vandaag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 gisteren.



De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

