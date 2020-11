Statenleden Forum voor Democratie breken met de partij: ‘Wij willen niet geassocieerd worden met nazi-ideeën’

Het mysterie van het dorpje ‘Zwalk’. Komt Sinter­klaas aan in Zwolle, Zalk of tóch Elburg?

11 november Waar komt Sinterklaas aan? Tijdens het Sinterklaasjournaal is duidelijk geworden dat de goedheiligman aanmeert in het fictieve dorpje Zwalk. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Eerder is Pakjesboot 12 gespot in Elburg. Twitteraars denken het te weten: zaterdag komt hij vanuit Spanje aan in de buurt van Zwolle en Zalk.