Statenleden in Oost-Nederland breken met Forum voor Democratie: ‘Wij willen niet geassocieerd worden met nazi-ideeën’

Die verklaring is de Overijsselse fractievoorzitter Johan Almekinders in het verkeerde keelgat geschoten. „Blijkbaar zijn er regels die wel voor de een, maar niet voor de ander gelden. Er is genoeg aan de hand om tot een royement over te gaan. Baudet heeft niet willen ingrijpen toen er signalen waren van antisemitisme. De jongerenbeweging JFvD is inmiddels weliswaar op afstand gezet, maar de sociale media-accounts zijn nog steeds in het bezit van de JFvD-leden. En die fungeren nog steeds als fractiemedewerkers.”