Steeds meer illegale drugsafvaldumpingen in het Oosten

Illegale lozingen

De productie van drugs gebeurt doorgaans vooral in het zuiden van Nederland. Maar de laatste jaren worden er in Oost-Nederland steeds vaker drugslabs opgerold en wordt er meer drugsafval gedumpt.



Oscar Dros, politiebaas van de eenheid Oost-Nederland, maakt zich zorgen: ,,In 2015 waren er nog minder dan twintig illegale lozingen in onze eenheid, het jaar daarop verdrievoudigde dat en ook in 2017 was er weer een stijging. Dat is echt zorgelijk. Ik moet nuchter vaststellen dat het aantal aangetroffen vaten in Gelderland dat van Limburg inmiddels overstijgt. We zitten in de top drie en dat is heel snel gegaan.”