Steeds meer ondernemers in Oost-Nederland klimmen uit dieprode zone

Elfsteden­held Evert raakt niet in de vergetel­heid en krijgt standbeeld: 'Hij is een grootheid'

21 november Het heeft bijna veertig jaar geduurd, maar in Sint Jansklooster komt eindelijk een kunstwerk als blijvende herinnering aan de daar geboren tweevoudig Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem. Volkomen terecht, meent de Ermelose sportverslaggever Evert ten Napel, die in 1985 op het Friese ijs stond om de winnaar als eerste te interviewen. ,,Evert is een grootheid in de Nederlandse sportgeschiedenis.’’