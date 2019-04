Steil en smal, hét recept voor schade

Onze verslaggevers passeerden de slagboom van negentien parkeergarages om te constateren dat parkeren in veel gevallen een uitdaging is. En dat is zacht uitgedrukt. Een 10 delen we niet uit, maar parkeergarage Houtwal in Harderwijk komt er heel dichtbij.



We doen de test met een BMW1 (twee meter breed, inclusief zijspiegels) en concentreren ons vooral op de functie van de garages: parkeren dus. Maar uiteraard speelt veiligheid ook een rol. Veel licht in de garage geeft een veilig gevoel. Aparte voetpaden en gescheiden verkeersstromen ook. Ook kijken we naar service.