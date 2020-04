Stentor-lezers nomineren helden in de zorg voor lintje: ‘Onvermoeibaar en zonder klagen’

Iedereen in de zorg zou een lintje moeten krijgen. Dat vindt Ria Pater uit Nunspeet, die stelt dat zorgmedewerkers de echte helden van nu zijn. Ria reageert daarmee op een oproep van deze en zeven andere kranten rondom de jaarlijkse lintjesregen: zet in deze bijzondere tijd je eigen grote held in het zonnetje. Lezers konden vrijdag een lintje uit de voorpagina van de krant knippen, of uitprinten via de site van de samenwerkende kranten , of iemand online voordragen.

Dit is een greep uit de nominaties die via de website van de Stentor zijn gedaan:

Mariëtte Hetebrij uit Wijhe nomineert haar man Wilfred, omdat hij 4 jaar lang keihard heeft geknokt om zijn taxi-en touringcarbedrijf op te bouwen. Dat is hem heel goed gelukt, maar sinds de coronacrisis ziet hij zijn mooie bedrijf te gronde gaan.

Judith Talens uit Wijhe vindt dat haar broer Michiel Bos een lintje verdient, omdat hij nu als intensivist werkt op de IC in Maastricht. ‘Ik ben supertrots op hem!’ Volledig scherm Michiel Bos © Eigen foto

Willem en Everlien Leusink uit Zwolle dragen hun kleinzoon Nieck voor, die al weken in een lockdown in woonlocatie de Stuwwal zit. Hij is meervoudig lichamelijk gehandicapt maar geniet van het leven, is positief ingesteld, heeft humor en geeft om zijn medemens.

Ellie Simons uit Voorst vindt de medewerkers van Casa Bonita in Twello helden. Zij doen méér dan hun best om ‘hun’ zorginstelling in deze coronatijd draaiende te houden.

Lynda Broekhof uit Voorst draagt haar schoonzus Angela voor, die al jaren mantelzorger is van haar beide ouders en schoonouders. Haar vader overleed op 2 april aan corona, bij haar moeder en schoonmoeder in het verzorgingshuis kan ze niet op bezoek. Maar ondanks dit verdriet gaat ze door met het verzorgen van ouderen in de gemeente!

Voor Angelique Kuilman uit Kampen moet Dilys Derksen een lintje krijgen omdat zij zich inzet voor mensen met een beperking. Zo heeft zij een dating- en vriendschapssite gemaakt voor deze doelgroep, genaamd Vrienden voor het Leven, organiseert zij wandelevenementen en nu in deze coronatijd heeft ze een Skype-groep gemaakt om contact te blijven houden. Volledig scherm Dilys Derksen © Eigen foto

Gerie Tol uit Apeldoorn nomineert Suus Reep die voor iedereen druk is, ook in coronatijd doet ze boodschappen en zorgt dat iedereen veilig is.

Mevrouw Van der Molen uit Zwolle vraagt een lintje voor haar zus Gertrude, die ook in deze periode gezinnen helpt als kraamverzorgster. Dat is best spannend!

Gonda Dautzenberg uit Zwolle nomineert de ‘hulptroepen van Paula’, vijf buurtbewoners in Westenholte die een dame van 82 jaar en haar hond Cookie ondersteunen en moed inspreken zodat zij zelfstandig kan blijven wonen.

Anja Zand uit Lelystad draagt haar eigen kanjer Gerard Zweers voor. Haar 82-jarige geliefde sport nog dagelijks en was na haar operatie haar mantelzorger, niets is hem teveel. Volledig scherm Gerard Zweers © Eigen foto

Bauke Terpstra uit Hardenberg draagt W. Terpstra en H. Terpstra-Jongsma voor... ‘Wat hebben deze fantastische ouders verschrikkelijk nieuws gekregen op 18 mrt 2019'.

Theo Litt uit Oldebroek wil een lintje voor alle zorgmedewerkers, van Icare en natuurlijk de anderen ook.

Ben Oderkerk uit Apeldoorn nomineert zijn schoondochter Trudie. ‘Omdat ze altijd klaar staat om te helpen nu wij aan huis gebonden zijn’.

Yvonne Temmink (Olst-Wijhe) draagt Adrie Bolijn voor, omdat hij zonder leerlingen, zonder collega’s, als directeur-bestuurder afscheid neemt van de Mare, waaraan hij ruim 40 jaar zijn volle toewijding heeft gegeven. Volledig scherm Adrie Bolijn © Eigen foto

Joke Hilhorst uit Apeldoorn geeft een lintje aan haar collega-afdelingscoördinatoren en directeur zorg van Zorggroep Apeldoorn. ‘In deze tijd hebben we ondanks het afstand moeten houden zeker ook oog gehouden voor elkaar en naar de teams’.

Anja van Oldeniel uit Deventer wil haar moeder Betsy Sotthewes (85) in het zonnetje zetten, omdat zij altijd voor iedereen klaar staat. Ze zorgde 58 jaar voor haar gehandicapte zoon die drie jaar geleden plotseling overleed, tot maart was ze zeer actief als vrijwilliger maar toen kreeg ze gordelroos en moest ze ‘een flinke jas uitdoen’. Maar ze wil nooit tot last zijn en vraagt niet om hulp. Volledig scherm Betsy Sotthewes © Eigen foto

Harold Spijkerboer uit Dalfsen geeft zijn lintje aan zijn zwager Mick Skillington, die al vele jaren voor zijn vrouw (Harolds zus) Jacqueline zorgt. ‘Zij heeft een vergevorderde spierziekte MS en is helemaal afhankelijk van zorg. Mick doet de mantelzorg en heeft daar grotendeels zijn eigen werk voor opzij gezet. Dat is kracht en liefde! Nu in coronatijd zijn ze helemaal geïsoleerd en is echt alle zorg op hem gekomen. Ik heb echt heel veel respect hiervoor! Mantelzorg is veelal onzichtbaar en valt buiten de lintjesregen. Ik wil bij deze laten weten wat een kanjer hij is...24/7 klaarstaan...letterlijk! CHAPEAU’.

Erika Leurink uit Heerde vindt dat haar ‘kanjerschoonzus’ Gery een lintje verdient, voor haar werk op de IC van Isala. ‘Je deed het onvermoeibaar en zonder een klacht. Groot is mijn respect voor jou’. Volledig scherm Gery © Eigen foto

Annie Reins uit Raalte vindt dat alle huishoudelijke hulpen van Thuiszorg Carinova een lintje verdienen. ‘Ze werken onder alle moeilijke omstandigheden rustig door, klagen niet en worden vaak onderschat. Ook tijdens de Corona crisis is er weinig aandacht voor de huishoudelijke hulpen, terwijl zij voor veel mensen onmisbaar zijn’.

Ina Wibbelink uit Steenwijkerland wil een lintje voor Karin, die samen met haar man Wouter en vele fantastische verzorgers voor demente ouderen zorgt in De Herbergier in Steenwijkerwold en dit met heel veel tijd en aandacht blijft doen, ‘ondanks de zware corona-uitbraak aldaar’.

Ebbo en Leanca van Engelen uit Ermelo geven dit lintje aan hun dochter Linette en alle collega’s en bewoners van ‘s Heeren Loo in Ermelo. ‘Respect’.

Daniëlle Bakker uit Zwolle draagt haar vader Jan Kluinhaar voor, omdat hij altijd zo trouw zijn vrijwilligerstaken doet. Onder andere als koster met in de laatste weken meerdere uitvaarten, en ook voor de koren waarin hij actief is. Volledig scherm Jan Kluinhaar © Eigen foto