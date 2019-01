Stentor-lezers: woningbouw, wegen en openbaar vervoer belangrijkste thema’s provinciale verkiezingen

De resultaten komen naar voren uit een onderzoek van deze krant onder 1700 lezers uit de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel werden gevraagd welke thema’s een rol moeten spelen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart.

Waarom is openbaar vervoer een speerpunt in Oost Nederland?



Openbaar vervoer scoorde in Flevoland en Overijssel met 39 procent erg goed. In Gelderland noemde zelfs 43 procent van de lezers dit onderwerp. OV wordt volgens Vincent Wever, adviseur duurzame mobiliteit bij Goudappel Coffeng, steeds belangrijker voor grote steden. ,,Aan de andere kant staat de bereikbaarheid van het platteland onder druk. Of je dat met klassiek openbaar vervoer kan oplossen, is de vraag.’’ De problemen rondom openbaar vervoer worden volgens hem nijpender. ,,Denk aan vergrijzing, maar ook aan het aantrekkelijk houden van de dorpen voor jongeren.’’ Mobiliteit is volgens Wever een van de grootste posten voor de provinciale begroting. ,,De provincie gaat over klassiek openbaar vervoer, maar ik kan me voorstellen dat de provincie ook een visie ontwikkelt voor wanneer een bus of trein niet uit kan.’’

Wat maakt woningbouw zo belangrijk?

Het thema ‘woningbouw werd door 43 procent van de onderzochte lezers in Gelderland en Flevoland genoemd. In Overijssel was dit 35 procent. Monique Boeijen, directeur van de Zwolse wooncorporatie SWZ, dat in Zwolle zo'n 7500 woningen verhuurd, is niet verbaasd. ,,De provincie gaat over de plannen voor woningbouw, dat raakt iedereen. In de regio is een groot tekort aan huizen op de woningmarkt. Dat geldt voor sociale huurwoningen, maar ook voor het aanbod van betaalbare koopwoningen.’’ De provincie gaat onder meer over regelgeving en bekijkt of de plannen van gemeenten voor woningen passen. Met name voor starters is het de komende jaren een grote uitdaging om iets te vinden, denkt Boeijen. ,,In de Randstad zien we al langer dat woningen onbetaalbaar worden en dat er enorme wachtlijsten zijn voor huurwoningen. In de regio, zoals in de stad Zwolle, gaat de situatie ook meer die richting op.’’

Welke wegen gaan een grote rol spelen?

Op de weg wordt het steeds drukker. Voor Oost-Nederland brengt dat uitdagingen met zich mee. Iedere provincie is bezig met het oplossen van knelpunten in het verkeer en wil files en vertraging tegengaan. Bij lezers in Overijssel is de verbreding van de N35 met 39 procent het meest genoemde onderwerp. De drukke weg moet een vierbaansweg worden met een hogere maximumsnelheid, maar welke delen krijgen prioriteit? In Gelderland haalt doortrekking van de A15 met 42 procent de top drie van belangrijkste onderwerpen. Gelderland zal na de verkiezingen moeten bepalen hoe er verder wordt gegaan nu het Europese Hof van Jusititie bezwaren heeft over het stikstofbeleid bij het plan. Ondertussen houdt in Flevoland de N23, oftewel de Alkmaar-Zwolle verbinding, de gemoederen bezig. Hemelsbreed is de afstand tussen Alkmaar en Zwolle slechts 90 kilometer. De kortste route is nu 150 kilometer. Het beoogde tracé van de N23 moet ervoor zorgen dat het nog maar 130 kilometer rijden is, met zo weinig mogelijk oponthoud.

Hoe belangrijk is Lelystad Airport voor de kiezer?

Dat lezers in Flevoland hun stem deels gaan laten afhangen van de plannen voor het uitbreiden van Lelystad Airport is duidelijk. Met een score van 72 procent staat het thema ver bovenaan bij lezers uit Flevoland. Het vliegveld kan grote gevolgen gaan hebben op het wonen, leven en werken in de provincie. Het vliegveld houdt ook in andere provincies de gemoederen van de lezers bezig, zo blijkt uit het onderzoek. In Overijssel staat het thema op de vijfde plaats als meest belangrijk, in Gelderland is Lelystad Airport terug te vinden op een negende plek.

Hoe populair zijn de verkiezingen?

Aan de lezers die meededen aan het (niet representatieve) onderzoek is gevraagd of ze van plan zijn om te gaan stemmen. Met 88 procent in Overijssel, 92 procent in Gelderland en 94 procent in Flevoland geeft de grote meerderheid aan een stem uit te gaan brengen. De percentages zijn fors hoger dan vier jaar geleden bij de daadwerkelijke opkomst. Toen ging zo’n 49 procent van de stemgerechtigden naar het stembureau. De deelnemers van het onderzoek zeggen dat de keuze voor hun stem bepaald wordt door regionale of provinciale onderwerpen. In de alle drie provincies laat iets meer dan een kwart zijn stem bepalen door landelijke onderwerpen. Slechts iets meer dan één op de tien deelnemers zegt de provinciale politiek te volgen. In zowel Flevoland, Overijssel als Gelderland vindt minder dan 10 procent van de respondenten dat ze in de huidige provinciale politiek goed vertegenwoordigd worden.

Onderzoek Kieswijzer

De lezersonderzoeken worden gebruikt bij het ontwikkelen van de Kieswijzer, een online stemhulp die kiezers kan helpen bij het bepalen van een keuze voor een politieke partij. Aan de hand van het onderzoek zijn per provincie de belangrijkste tien thema’s voor de verkiezingen bepaald. Politieke partijen krijgen de komende weken de tijd om op de thema’s te reageren. Op basis van hun antwoorden kunnen mensen die de Kieswijzer invullen vanaf begin maart ontdekken welke partij het beste bij hen past.

Top 10 belangrijkste thema's

Flevoland

Lelystad Airport

Woningbouw

Openbaar vervoer

Oostvaardersplassen

De Flevolandse Energie Agenda

Windmolens

Alkmaar-Zwolle verbinding

De Floriade

Sport

Kunst en cultuur

Gelderland

Openbaar vervoer

Woningbouw

Doortrekking A15

Gasloos bouwen

Windmolens

Drugsafval

Regionale economie

Leegstand winkelpanden en kantoren

Lelystad Airport

Nuon-gelden