Sterfte door corona loopt weer flink op in onze regio

De sterfte door corona loopt weer op in deze regio, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel in Flevoland als in Gelderland en Overijssel laat het aantal overledenen een scherpe stijging zien ten opzichte van vorig jaar in deze periode.

Daarmee volgen de provincies de landelijke trend. Even leek het oversterftecijfer (meer sterfgevallen dan statistisch was voorzien) af te nemen in weken 46 en 47, maar in week 48 begon het aantal weer toe te nemen. Week 49 laat een duidelijke stijging zien.

Volgens het CBS stierven in die week naar schatting 3450 mensen. Dat zijn er 400 meer dan normaal en 75 meer dan een week eerder.

De landelijke oversterfte (het verschil tussen de blauwe ‘sterftelijn’ van 2019 en de rode- van 2020) neemt weer toe:

Flevoland

In deze regio is een nog scherpere stijging van de sterftecijfers waar te nemen, met name in Flevoland dat tot voor kort één van de weinige provincies was die in 2020 eventjes onder de lijn van 2019 dook.

De huidige lijn laat echter zien dat ook daar de oversterfte toeneemt. In week 49 stierven daar volgens het CBS 76 mensen. In 2019 waren dat er 52.

Gelderland en Overijssel

In Gelderland en Overijssel stegen de cijfers relatief gezien iets minder hard, maar in absolute aantallen zijn de cijfers wel hoger. In week 49 overleden in Gelderland volgens het CBS 418 mensen: 56 meer dan vorig jaar.

In Overijssel stierven 40 mensen meer in week 49 (199 in 2019, 139 in 2020).

De oversterfte neemt over de hele linie volgens de cijfers al toe sinds week 39, de periode waarin de eerste dodelijke slachtoffers van de tweede coronagolf zich lieten zien in statistieken. Sindsdien zijn er in Nederland volgens het CBS 4.700 meer mensen overleden dan werd verwacht in deze periode.

Hieronder de weergave van sterftecijfers in Gelderland en Overijssel in 2019 en 2020:

