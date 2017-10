Student Hans wint Heel Holland Bakt: Mensen zeiden 'dat kun je nooit'

Klinkt alsof kritisch commentaar nogal rauw op zijn dak kan vallen. Hoe ging het dan toen de bananenvulling in zijn stapeltaartje in de finale, een Banana Colada empileur, door jurylid Janny van der Heijden als ‘haast stopverfachtig’ werd betiteld? ,,Ik had het niet aan zien komen, maar ik laat me daardoor niet uit het lood slaan. Het zorgt bij mij meer voor nieuwe leergierigheid. Ik ben meteen naar Robèrt toegegaan en heb tips aan hem gevraagd hoe ik het de volgende keer beter kan doen.’’



Zo hoopt hij nog veel meer te kunnen leren van Meester-patissier Robèrt van Beckhoven. ,,Ik wil echt het vak gaan leren, ik zie mijn toekomst in de patisserie’’, zegt Hans. Maar ja, die studie Technische Bedrijfskunde dan, waar hij de eerste twee jaar al van achter de rug heeft? Hij twijfelt nog. Dat diploma halen levert wellicht een zekerder bestaan op dan in de baksels, beseft hij. ,,Ik wil mijn studie wel afmaken. Het is nog maar twee jaar. Maar ik heb echt mijn passie ontdekt in de keuken. Het bruist van binnen, ik wil nu elke dag iets bakken. Het mooist zou zijn als ik het parallel kan doen: én studeren én bijvoorbeeld bij Ròbert in de leer.’’