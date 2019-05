Student Imke(22) uit Bant vraagt zich af: ‘Kun je een dier liefhebben en tegelijkertijd doodschieten?’

,,Ja, dat kan dus, een dierenliefhebber zijn en ze toch doodschieten,” vertelt Imke Renee Slump. Ze maakte samen met medestudent Iris Wijngaarde de documentaire ALFA waarin ze de jonge jager Koen van Weelden (24) volgen en zien de jachtwereld door zijn ogen. 15 en 16 juni zal de documentaire te zien zijn in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, tijdens het Campusdoc Filmfestival. De beide dames zijn vierde jaars student Journalistiek in Utrecht.

De terugkerende discussies rondom jagen, de media aandacht rond het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen wekten hun interesse. De studenten vroegen zich af hoe het toch kan dat er in Nederland zo'n puinhoop is ontstaan, dat er zoveel dieren dood moeten en jagers met tegenzin die dieren moeten afschieten? Iris kende Koen van school en zag op zijn Instagram account allemaal foto's van dode dieren. Ze besloten bij hem verhaal te halen. Van te voren dachten ze dat jagen ging om schieten, dat jagers een kick zouden krijgen van het overhalen van de trekker. Maar dat bleek toch iets anders te gaan.

Veel wachten

,,Koen weet heel veel van de dieren en de natuur, hij is onderdeel van de natuur, zo ziet hij dat echt. En hij geniet er ook van. We zijn vanaf januari elk weekend met hem op stap gegaan om hem te filmen. Dat was vaak al vertrekken midden in de nacht, om heel vroeg ergens te kunnen zijn. Maar uiteindelijk hebben we maar twee keer het schot van een ree mee gemaakt. Het is vooral heel veel wachten, kijken, nog meer wachten. Reeën zijn schuwe dieren, die schiet je niet zomaar.” Opvallend vonden ze dat Koen ook heel vaak geen geweer bij zich heeft, dan gaat hij de natuur in. Als hij iets geschoten heeft, dan eet hij het ook op.

Kiloknaller

,,Die nacht dat het ree geschoten is, heb ik wel even slecht geslapen. Als wij daar niet waren geweest, had dat dier nog geleefd.” En ja, ze heeft het ook opgegeten. ,,We waren overal bij, het slachten, het villen, de darmen eruit, alles. Tot het als een stuk vlees op ons bord lag. Dan denk je er wel even extra over na. Dit is het dier dat vrij rondliep, totdat hij door Koen geschoten werd.” Toch is ze zeker realistisch, het beest heeft een beter leven gehad dan het gemiddelde dier waarvan het vlees in de winkel ligt. ,,Ik heb enorm respect gekregen voor Koen. De jacht is echt nodig in Nederland, daar ben ik me nu van bewust. Kiloknallers kocht ik al niet in de winkel, maar nu helemaal niet meer. Ik eet liever gewoon minder vlees, en als ik het eet, een goed stuk vlees.”