Studenten uit Deventer, ’t Harde en Harderwijk bouwen waterstofmonster voor Zandvoort: ‘Hij haalt 300 kilometer per uur!’

De auto werd gisteren gepresenteerd op de Pier in Scheveningen. ,,Vanwege de symboliek, omdat onze auto alleen maar waterdamp uitstoot’’, zegt Breure, die tevens dienst doet als PR-manager van het team, dat bestaat uit dertig studenten.

,,Het team is vijftien jaar geleden begonnen met het bouwen van de Forze I, een kart die op waterstof reed, maar het is wat uit de hand gelopen, we gingen steeds verder. Zo werd de Forze VIII al eens tweede in een race van de Sport Class in de Supercar Challenge. Uniek natuurlijk, dat we zo ver kwamen in een klasse met verbrandingsmotoren.’’

,,Met de opvolger, deze Forze IX, willen we ons echter gaan meten met Audi en Lamborghini in de allerhoogste raceklasse van de Supercar Challenge.’’

Volledig scherm Roel Breure uit Harderwijk en Daan Dieben uit ’t Harde bij ‘hun’ supersnelle raceauto op waterstof. © Roel Breure

Ban breken

De studenten willen met de Forze IX definitief de ban breken voor waterstof in de auto-industrie. Van den Berg: ,,In de wereld van nu moeten we nadenken over hoe we met energie om gaan. Wij denken aan de wereld van morgen door gebruik te maken van nieuwe energietechnieken en dat te verbinden met iets wat veel mensen aanspreekt: de autosport.’’

Breure: ,,Wij willen mensen inspireren om waterstof te omarmen als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en aantonen dat onze auto niet onderdoet voor normale racewagens op het circuit.”

Quote Het uiteinde­lij­ke doel is om met deze auto mee te doen op Zandvoort. Echt voor serieuze racewagens Daan Dieben uit ‘t Harde, Lid van Forze Hydrogen Racing

Waterstof in Zandvoort

Dieben legt kort uit hoe de auto werkt: ,,De waterstof reageert met zuurstof uit de lucht in een brandstofcel waardoor water ontstaat en elektriciteit wordt opgewekt.”

Het team gebruikt deze elektriciteit naar eigen zeggen om de elektromotoren van de auto te laten draaien en heeft met vorige modellen successen behaald in races op de circuits van Assen en Zandvoort.

Met hun nieuwste creatie, die volgens het drietal een vermogen heeft van 800 pk, wil het studententeam een stap hogerop. Dieben: ,,Het uiteindelijke doel is om met deze auto mee te doen op Zandvoort. Echt voor serieuze racewagens.” Van den Berg: ,,In de Super GT-klasse op Zandvoort. Een mooie uitdaging voor ons.”

Volledig scherm Lucas van den Berg knielt trots naast de Forze IX, een racemonster op waterstof dat 300 kilometer per uur kan. © Roel Breure

Echt trots

Het is een behoorlijke uitdaging om een complete racewagen te ontwerpen en te bouwen, zegt Van den Berg: ,,Dit is een ontzettend complexe machine met allemaal onderdelen die speciaal voor deze auto ontworpen zijn.’’

Breure: ,,Niemand bouwt waterstof-racewagens op deze manier, dus we moeten alles zelf uitzoeken en ontwikkelen. Om dan te zien hoe ver je kunt komen met zoveel inzet maakt me echt trots.”

Dat hun studie er een jaar voor moest wijken, deert de jongens niet. Van den Berg: ,,Dit is een prachtige plek om werkervaring op te doen, er is zoveel te leren en je merkt dat je echt wat bij kan dragen. Het is het me meer dan waard!”

Breure: ,,We krijgen er niet voor betaald, het levert zelfs niet eens studiepunten op, maar het is zo mooi om een jaar lang in een supergemotiveerd team te mogen werken.’’