Studenten uit minderheidsgroepen voelen zich minder vaak verbonden

De jaarlijkse Bruisweek, clubavond op donderdag, collectief stressen om tentamenweken en de volgende dag proosten dat je weer een paar studiepunten verder bent. Alumni kijken op deze periode vaak terug als de mooiste tijd van hun leven, maar voor studenten die onder een minderheidsgroep vallen (lees: met een migratieachtergrond, functiebeperking, een lagere sociaaleconomische status of studenten die behoren tot de LGBTQAI+) is dat niet altijd het geval.

Journalistiekstudent Yanick Vedder (27) voelt zich wel thuis op hogeschool Windesheim in Zwolle. “Op de open dag zag ik wel dat er weinig diversiteit onder de studenten was, maar dat heeft mij er natuurlijk niet van weerhouden journalistiek te gaan studeren. Toch snap ik het volkomen als mensen zich niet op hun plek voelen. Ik ben op mijn tweede geadopteerd uit Haïti en ben altijd de enige gekleurde van de klas geweest. Windesheim is gelukkig een open school waar diversiteit op de agenda staat.”

Stapelaar

Geertje Hulzebos (27) voelde zich als stapelaar niet altijd op haar plek. Via het vmbo ging ze naar het mbo en na haar hbo-propedeuse ging ze naar de universiteit. Een flinke prestatie zou je zeggen. “Op de uni werd wel eens gezegd: vmbo’ers hebben een IQ van mentale retardatie, maar ook door docenten heb ik me niet altijd op mijn plek gevoeld. Ik had geen vwo gedaan en miste bijvoorbeeld basiskennis voor statistiek. In plaats van dat docenten vroegen: ‘Hoe kunnen we jou helpen’, kreeg ik de opmerking: ‘Ach meisje, wat heb jij een probleem.’ Dat vond ik wel heftig.”

Voor Geertje uiteindelijk de aanleiding om voor haar master Onderwijswetenschappen hier onderzoek naar te doen. “Ondanks dat ik cum laude met honours ben afgestudeerd, had ik het niet het gevoel dat ik er toe deed en ik ben een witte vrouw. Hoe is het dan voor studenten die van de norm afwijken? Ik hoop met de resultaten te laten zien dat er iets moet veranderen.”

Quote Je studie moet een reflectie zijn van de samenle­ving. Meer vrouwen in het curriculum maar ook niet-westerse perspectie­ven bespreken… Diversi­teit is niet hetzelfde als inclusivi­teit” Geertje Hulzebos, Universiteit van Amsterdam

Volledig scherm Geertje Hulzebos deed voor haar master onderzoek naar de vraag in welke mate studenten zich verbonden voelen met de universiteit. © Foto uit eigen archief

Studiesucces versus studentsucces

Haar onderzoek toont aan dat studenten uit minderheidsgroepen zich minder vaak erkend en gewaardeerd voelen en vaker buitengesloten. Wie zelfs tot meerdere van deze groepen behoort, ervaart dit nog sterker. Volgens Geertje komt dat omdat studenten die niet tot deze groep behoren, meer privileges genieten. Wat kunnen onderwijsinstellingen hieraan doen? Geertje: “De universiteit kan nog wat leren van het hbo. Universiteiten denken voornamelijk aan studiesucces en goed rendement, anders cashen ze niet. Op het hbo draait het om studentsucces: hoe kan een student zo goed mogelijk uit de verf komen?”

Daarnaast is het volgens Amerikaans onderzoek belangrijk om te kijken hoe diversiteit wordt gewaardeerd. “Je studie moet een reflectie zijn van de samenleving. Meer vrouwen in het curriculum maar ook niet-westerse perspectieven bespreken… Diversiteit is niet hetzelfde als inclusiviteit.” Yanick kan dit beamen. “Bij ons werd les gegeven in religie en word je heel breed opgeleid. Daarnaast kon ik altijd met docenten en mijn mentor praten als ik ergens tegenaan liep.”

Quote Vlak voor ik in Vermont kwam, waren er bedreigin­gen dat iemand zwarte studenten wilde neerschie­ten. In Nederland is discrimina­tie niet zo diepgewor­teld als in Amerika, maar het is wel degelijk aanwezig” Yanick Vedder, Student journalistiek

Thuis op Windesheim

Discriminatie is voor Yanick op Windesheim nooit een issue geweest. In Vermont, waar hij een half jaar heeft gestudeerd, kwam het ineens erg dichtbij. “Vlak voor ik daar kwam, waren er bedreigingen dat iemand zwarte studenten wilde neerschieten. In Nederland is discriminatie niet zo diepgeworteld als in Amerika, maar het is wel degelijk aanwezig. Ik wil niet in een slachtofferrol kruipen, maar ik heb het wel meegemaakt en wil mijn ervaring delen. ‘Wat praat je goed Nederlands!’ Wanneer ik mensen daarmee confronteer, schieten ze in de verdediging: ‘Ik ben niet racistisch hoor.’ Op Windesheim heb ik me altijd op mijn plek gevoeld. Ik denk wel dat meer docenten met een diversere achtergrond zou kunnen helpen. Studenten zullen sneller naar docenten stappen waarmee ze zich kunnen identificeren.”