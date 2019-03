Stuur ons je mooiste carnavalsfoto's!

We willen op deze site (en in de krant) een beeld geven van het carnavalsfeest van 2019. Hoewel we zelf ook op pad zijn met verslaggevers, fotografen en camjo's willen we ook graag beeld van het feest hebben door de ogen van het publiek. Dus gebruik onderstaand formulier om je foto te uploaden. Na moderatie komen de foto's in de loop van zondagmiddag online. Uit het totale aanbod kiezen we de leukste foto's om te publiceren in de krant.