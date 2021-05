‘Superblij’ met versoepelingen: ook de sekswerkers in Oost-Nederland mogen weer aan de slag

Het was de versoepeling waarmee premier Rutte de persconferentie gisteren opende : tenzij het kabinet op de pauzeknop drukt, kunnen ook de sekswerkers als laatste contactberoep vanaf volgende week de deuren weer openen. De heropening komt na een lange periode van protest, wanhoop en financiële zorgen, ook in Oost-Nederland. ,,Laten we nu vooral blij zijn.”

Eric Witten van Club De Villa, een luxere privéclub in Beekbergen, is al bezig met de voorbereidingen. ,,Ik ben superblij. We zijn al maanden bezig met schilderen en opknappen. Ik ben voor volgende week alvast naar de Hanos geweest en heb de wijnen ingeslagen.” Het loopt nog niet heel erg storm, al hebben de eerste klanten wel contact opgenomen. ,,Zij laten vooral weten dat ze het fijn vinden dat we weer open mogen, ik vermoed dat de meesten nog even wachten tot we het volgende week maandag zeker weten.”

Priscilla van Limbeek van Zwols Pleziertje liet eerder al weten dat dat juist tijdens de sluiting de telefoon roodgloeiend stond. Hoewel de ondernemer daar niet op in ging om zo haar vergunning behouden, had ze wel door dat ‘de behoefte aan intimiteit nog nooit zo groot was’. Op Twitter laat ook de Zwolse weten heel erg blij te zijn. Vanwege het goede nieuws is ze ook meteen op zoek naar nieuwe medewerkers.

‘Bijzonder karakter’

De sekswerkers werden lange tijd uitgezonderd van heropening, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten. Dat was volgens het kabinet vanwege het ‘bijzondere karakter’ van dit contactberoep. Tijdens een protest in Den Haag lieten ze optekenen: ‘We zijn gewoon ondernemers: we hoeven geen speciale behandeling, we willen gewoon dezelfde behandeling.’

Het kabinet blijft wel achter ‘het bijzondere karakter’ staan, de heropening van onder meer bordelen gaat niet helemaal op dezelfde manier als bij de andere contactberoepen: voor een bezoek aan een sekswerker geldt dat registratie en reserveren niet nodig is, een gezondheidscheck vooraf wel.

De heropening komt na een lange periode van protest en grote persoonlijke en financiële zorgen. Vanwege het zogeheten opt-in-systeem, waarin sekswerkers noch medewerker noch zzp'er zijn, kon bijna niemand aanspraak maken op noodsteun van de overheid. Zowel in Deventer als in Zwolle leverde dat schrijnende gevallen op: medewerkers hadden geen geld meer om boodschappen te doen.

Vertrouwen is weg, maar nu positief verder

Witten van Club De Villa zit in een andere situatie, maar is op de hoogte van de problemen die dus ook in Oost-Nederland speelden: ,,Bij ons is het zo dat veel dames een andere baan hebben. Bij privéhuizen zijn sekswerkers wel afhankelijk van dit contactberoep, die zijn natuurlijk ontzettend de pineut geweest.”

Voor zijn eigen onderneming herkent Witten wel de grote moeite bij het binnenhalen van noodsteun. ,,We hobbelen heel erg achter de feiten aan.” Zijn vertrouwen in het kabinetsbeleid is weg: ook een initiatief van de onderneming in Beekbergen waarbij ze aanboden om elke medewerker en gast dagelijks te testen, kon niet op steun rekenen uit Den Haag.

Omdat de portemonnee nog steeds leeg is, is iets speciaals bij de opening uitgesloten, vertelt Witten: ,,Een glaasje prosecco misschien”. De weerzin tegen het gevoerde beleid blijft groot, maar Witten sluit met een positieve noot af: ,,Laten we nu vooral blij zijn: keep it up!”

