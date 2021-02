Supermarkt DEEN verdwijnt in Oost-Nederland

De supermarkt DEEN verdwijnt uit Oost-Nederland. De supermarkten worden in de toekomst een Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt of een DekaMarkt.

DEEN is voornemens de 80 winkels, de distributiecentra in Hoorn en Beverwijk, overige bedrijfsonderdelen en het hoofdkantoor in Hoorn te verkopen. Van de 80 DEEN-filialen komen er 39 in handen van AH, 22 in handen van Vomar en gaan er 19 naar DekaMarkt.

In Oost-Nederland heeft DEEN voornamelijk winkels in Flevoland: in Swifterbant, Dronten, Lelystad en Zeewolde. Aan de oostkant van de randmeren heeft de supermarkt ook nog vestigingen in Harderwijk, ‘t Harde en Zwolle. Een verdeling van welke filialen naar de Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt gaan is nog niet bekend.

Baanbehoud

Alle supermarktmedewerkers behouden hun baan. Voor de overige medewerkers is wel onzekerheid over baanbehoud, al is de intentie uitgesproken voor maximaal baanbehoud bij overige activiteiten.

Wat de overname precies betekent voor de medewerkers van DEEN, wordt bekendgemaakt zodra de afstemming van het sociaal plan met vakbonden en ondernemingsraden heeft plaatsgevonden. Als de activiteiten niet worden voortgezet door Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt of een DekaMarkt, dan worden herplaatsingsmogelijkheden voor de betrokken medewerkers onderzocht.

‘Andere keuze’

De overname is volgens algemeen directeur Leendert van Eck, die het concern sinds 2016 aanstuurt, een moeilijke, maar logische stap. ,,We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren. Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële inspanningen nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt.’’

De supermarkten verwachten de deal in de tweede helft van het jaar af te ronden. Hoeveel geld er met de verkoop van DEEN wordt gemoeid is niet bekendgemaakt.

DEEN heeft 9800 medewerkers. Ongeveer 8800 van hen werken in de winkels. Circa 150 werken op het hoofdkantoor en ongeveer 850 in de distributiecentra en op de productielocaties.

