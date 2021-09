Taakstraf en vier maanden voorwaardelijk voor man (60) die seks wilde met 14-jarige meisje uit Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal besmettin­gen in de regio in de pas met landelijk beeld, Flevoland blijft op niveau ‘zeer ernstig’

23 augustus Het aantal nieuwe besmettingen in de regio blijven redelijk stabiel, blijkt uit de de nieuwste cijfers van het RIVM. Toch zijn er wat opmerkelijke zaken te zien. Was Deventer in absolute zin gisteren nog een uitschieter met 36 besmettingen, vandaag zijn het er 15. In Zwolle is het omgekeerde aan de gang: daar liep het totale aantal positieve testen op van 16 naar 39.