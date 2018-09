Hij zegt dat op vragen van kamerlid van Nispen (SP). Niét naar aanleiding van het bericht in De Stentor, dat er weinig vaart in zit. Want het idee om tablets uit te delen aan gedetineerden die hun vrijheid ermee kunnen voorbereiden, schiet niet bepaald op, in de strafgevangenis van Lelystad is er na twee jaar nu precies één in gebruik genomen.

Nauw betrokken

Volgens de minister zijn de ondernemingsraden nauw betrokken geweest bij de vraag wat erop moet en wat de tablet kan en welke apps erop mogen. Voorlopig is er alleen in Lelystad en de strafgevangenis in Dordrecht sprake van 'een pilotfase" en in één jeugdinrichting, en volgens Dekker heeft de gevangenisleiding een dikke vinger in de pap. Met de tablet moeten de gedetineerden straks een baan en een woning kunnen vinden. Dekker vreest niet dat de computer het menselijke contact gaat verdringen, in tegendeel, door de ZBJ schiet er straks meer tijd over 'voor het bevorderen van het menselijke contact tussen personeel en de gevangen', want het personeel is straks ontslagen van de plicht om formulieren te halen en te brengen. En met een nauwer contact is er minder gevaar te duchten.