Terrassen open? Deze uitbaters in Oost-Nederland doen er niet aan mee: ‘Ik vind het maar vreemd’

Video Als student incasseer je veel voor fysieke lessen, een docent met een krultang in je haar bijvoor­beeld

12 april Docenten van Saxion Hogescholen missen de studenten zo erg dat ze vandaag de kapsels van hun leerlingen al vlechtend, föhnend en met de krultang in een Deventer kapsalon een metamorfase gaven. Ondertussen gaven ze les. ,,Kappers mogen wel open, dus op die manier kunnen we coronaproof lesgeven’’, zegt organisator Fransje Immink over de ludieke actie. ,,Maar het gaat er vooral om dat mensen zich weer eens gezien voelen.’’