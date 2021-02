Terugkeer koggewrak hijgt Hanzesteden in de nek bij maken van toeristische plannen: ‘We hebben voldoende huiswerk’

In het afgelopen half jaar is onderzocht hoe regionale Hanzesteden gezamenlijk meer toeristen kunnen lokken. Dat willen ze doen door het roemrijke verleden te laten beleven in de Hanze Experience. De grote lijnen zijn nu omschreven. Het advies is om in negen steden kleine exposities te houden en één beleefmuseum te maken. Blikvanger moet de IJsselkogge worden, die in 2016 bij Kampen uit de rivier is gehaald.