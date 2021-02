Tien tips om jouw huis en tuin te wapenen tegen de vorst

Zo ingrijpend zijn de nieuwe maatrege­len: ‘Niet meer slapen door de avondklok, dat trek ik niet’

23 januari Nog minder bezoek thuis, een avondklok. De nieuwste aanscherping van coronaregels raakt ook mensen in de regio, blijkt uit reacties van lezers na een oproep van de Stentor. Bij de een is het lastig omdat hoogbejaarde ouders niet meer samen op bezoek mogen komen of omdat de avondklok een latrelatie bemoeilijkt. Bij de ander is de pijn ronduit schrijnend.